Nieuwe Samsung Galaxy-event Op 4 September
Samsung heeft een nieuwe datum bekendgemaakt waarop de fabrikant verschillende nieuwe producten zal introduceren. De volgende ‘Galaxy Event’ zal plaatsvinden op 4 september. We verwachten nieuwe tablets en een nieuwe smartphone.
Samsung zal op 4 september tijdens de IFA beurs in Berlijn een aantal nieuwe producten presenteren. De fabrikant zal onder andere “een nieuw lid van de Galaxy S25-familie introduceren“. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Galaxy S25 FE, want de afgelopen maanden is de Galaxy S25 FE verschillende keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit.
Naast de Samsung Galaxy S25 FE zal de fabrikant ook “Premium AI-tablets” introduceren. Hiermee doelt Samsung waarschijnlijk op de Galaxy Tab S11-serie. Na de officiële introductie zullen wij uiteraard alle details van de Galaxy Tab S11-tablets, de Galaxy S25 FE-smartphone en eventueel andere aankondigingen met jullie delen.
