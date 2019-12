Motorola Razr-lancering Vanwege Succes Vertraagd

Motorola introduceerde vorige maand de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf. De lancering van de Motorola Razr is nu echter uitgesteld, omdat de vraag naar de smartphone de “verwachtingen heeft overtroffen“.

Motorola heeft besloten om de concurrentie aan te gaan met Samsung en Huawei, die eerder dit jaar al hun eerste opvouwbare smartphone hebben geïntroduceerd. De Motorola Razr heeft een clamshell design en is daarnaast kleiner en minder duur dan de concurrentie. Om deze redenen is de Motorola Razr positief ontvangen.

Wegens een “hoger dan verwachte vraag” heeft Motorola de lancering van de Razr-smartphone moeten uitstellen. Een nieuwe releasedatum heeft Motorola nog niet gegeven. In een verklaring schrijf de fabrikant dat de Motorola Razr “sinds de lancering in november ongekende aandacht en interesse heeft gekregen van consumenten.” Door deze aandacht zou de vraag naar de smartphone alle verwachtingen hebben overtreffen. Motorola is momenteel bezig met het inschatten van de juiste productieaantallen en zal vervolgens in samenwerking met leveranciers een nieuwe lancering voorbereiden. Motorola laat weten dat er geen “lange vertraging verwacht wordt“.

