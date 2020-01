Volgende Nubia-Gamesmartphone Krijgt 144Hz-scherm

Nubia heeft bekendgemaakt dat de volgende Red Magic-gamingsmartphone een scherm krijgt met een 144Hz-verversingssnelheid. Wanneer de smartphone op de markt verschijnt weten wij nog niet.

Een Nubia-topman heeft op Weibo de onderstaande screenshot gedeeld. Hierop zien we dat het scherm de opties 60, 90, 120 en 144Hz heeft. Ook zien we dat het scherm een 19,5:9-beeldverhouding heeft en dat er ondersteuning is voor 5G. De vermoedelijke resolutie is 2340 bij 1080 pixels.

Nubia is niet de enige fabrikant die een smartphone met een 144Hz-scherm op de markt wil brengen. Eerder deelde een topman van Redmi een teaser voor de Redmi K30, die ook een 144Hz-scherm krijgt. Daarnaast heeft OnePlus aangegeven dat hun volgende smartphone een 120Hz-scherm krijgt. Een hogere verversingssnelheid zorgt er voor dat beelden vloeiender overkomen. Dit is vooral merkbaar tijdens het spelen van grafische spellen.

via [tweakers]