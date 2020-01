“Huawei P20 Pro Ontvangt In Maart Android 10-update”

Huawei heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in maart een Android 10-update zal uitrollen naar de Huawei P20 Pro, de vlaggenschip-smartphone uit 2018. Eerder rolde Huawei de update al uit naar de Huawei P30 en P30 Pro.

Dit heeft de Duitse tak van Huawei bekendgemaakt op Twitter. De update rolt in maart uit naar de P20 Pro, waarna het ongeveer vier weken zal duren totdat de update bij iedereen binnen is. Wanneer de update in Nederland te downloaden is weten we niet, maar dit zal waarschijnlijk snel na of tegelijk met Duitsland gebeuren.

Gebruikers van de Huawei P20 Pro moeten dus nog wat langer geduld hebben. Android 10 is al wel uitgerold naar de de P30 Pro, P30, Mate 20 Pro en Mate 20. Android 10 met de EMUI 10-schil brengt verschillende functies met zich mee, waaronder een systeembrede donkere modus, een nieuw deelmenu, meer privacyfuncties en nieuwe gestures.

