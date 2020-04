Renders Tonen Oppo Find X2 Lite

Op het internet zijn renders opgedoken waarop de Oppo Find X2 Lite te zien zou zijn. We zien dat de goedkopere versie van de Find X2 onder andere beschikt over een vierdubbele camera aan de achterkant.

Vorige maand bracht Oppo de Find X2 en X2 Pro op de markt, maar we kunnen binnenkort ook een goedkopere versie verwachten onder de naam Find X2 Lite. Dit blijkt uit renders afkomstig van WinFuture-journalist Roland Quandt. De Oppo Find X2 Lite is volgens de bron een mid-range smartphone met 5G-ondersteuning. De smartphone zou beschikken over een 6,4-inch scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner. De selfie-camera zit in een druppelnotch.

Aan de achterkant zien we een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Intern vinden we verder nog een Snapdragon 765-processor met 5G-modem, 128GB opslagruimte en een 4025mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

De Oppo Find X2 Lite verschijnt binnenkort waarschijnlijk in Europa op de markt voor een adviesprijs van iets boven de 500 euro.

via [tweakers]