HMD Global Komt Dit Jaar Met Nokia 2.4, 3.4, 6.3, 7.3 5G en 9.3 PureView

HMD Global had grote plannen dit jaar, maar vanwege het coronavirus zijn er veel vertragingen opgelopen. Toch is de fabrikant van plan om dit jaar nog veel smartphones op de markt te brengen.

Volgens de laatste berichten wil HMD Global de Nokia 8.3 5G deze maand op de markt brengen. De fabrikant introduceerde de Nokia 8.3 5G al in maart van dit jaar, maar daarna bleef het een lange tijd stil.

Volgens dezelfde bron zal HMD Global in september de Nokia 2.4 en Nokia 3.4 lanceren. Veel details over deze smartphones hebben we nog niet. In het vierde kwartaal van dit jaar krijgen we nog drie smartphones te zien, namelijk de Nokia 6.3, de Nokia 7.3 en de Nokia 9.3 PureView.

Consumenten die opzoek zijn naar een Nokia-smartphone krijgen er dit jaar dus veel nieuwe opties bij. Zodra HMD Global de smartphones officieel introduceert zullen wij alle details met jullie delen.

