Samsung Galaxy S10 Plus Ontvangt One UI 3.1-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de One UI 3.1-schil voor de Galaxy S10-serie. De update komt als eerste binnen op de Galaxy S10 Plus en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van maart 2021.

One UI 3.1 werd ge├»ntroduceerd bij de introductie van de Galaxy S21-serie en brengt een aantal nieuwe functies met zich mee. Zo is onder andere een gum in de Galerij-app toegevoegd waarmee je ongewenste objecten uit een foto kunt halen, kun je de locatie uit foto’s verwijderen en is het mogelijk om achtergronden voor contacten in te stellen. Deze achtergronden krijg je te zien wanneer de contactpersoon jouw belt. Daarnaast zorgt de beveiligingspatch van maart ervoor dat de smartphone beveiligd is tegen de laatste kwetsbaarheden.

One UI 3.1 komt nu via een OTA-update binnen op de Samsung Galaxy S10 Plus. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Samsung heeft eerder al aangegeven dat de fabrikant de One UI 3.1-update zal uitrollen naar de S20-serie, de Note 20-serie, de Galaxy Fold, de Galaxy Z Fold 2-serie, de Galaxy Z Flip, de Galaxy Z Flip 5G, de Galaxy S10-serie, de Note 10-serie en de Galaxy A70, A71, A50, A51, A80 en A90.

via [AW]