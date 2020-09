Motorola Moto G9 Plus Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de Moto G9 Plus aangekondigd. Dit is een nieuwe mid-range smartphone met een groot scherm, een grote accu en een vierdubbele camera. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 299 euro.

De Motorola Moto G9 Plus is de opvolger van de Moto G8 Plus en beschikt onder andere over een 6,81-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. De camera aan de achterkant bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Je kunt foto’s maken met de fysieke cameraknop aan de zijkant van de behuizing.

Intern vinden we een Snapdragon 730G-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van het toestel.

De Motorola Moto G9 Plus krijgt volgens de website WinFuture een adviesprijs mee van 299 euro. We weten nog niet wanneer de Moto G9 Plus in Nederland op de markt verschijnt.

via [androidplanet]