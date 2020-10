Nokia Rolt Android 11 Uit Naar Deze Smartphones

Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem, is nu beschikbaar voor de Google Pixel-smartphones en een beperkt aantal toestellen van anders fabrikanten. HMD Global is ook van plan om Android 11 uit te rollen naar de Nokia-smartphones. Het bedrijf heeft de onderstaande afbeelding gedeeld waarop te zien is wanneer welke smartphones de Android 11-update ontvangen.

HMD Global begint dit kwartaal met de uitrol van Android 11. Voor het einde van dit jaar komt de nieuwste versie van Android binnen op de Nokia 8.3 5G, Nokia 2.2, Nokia 5.3 en de Nokia 8.1. In het eerste kwartaal van 2021 kunnen gebruikers van de Nokia 1.3, Nokia 2.3, Nokia 2.4, Nokia 3.4 en de Nokia 4.2 met Android 11 aan de slag.

Als laatste zal Android 11 worden uitgerold naar de Nokia 3.2, Nokia 6.2, Nokia 7.2, Nokia 1 Plus en de Nokia 9 PureView. De Nokia 8 Sirocco krijgt geen grote update meer.

Android 11 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een nieuw power menu met directe toegang tot de slimme apparaten in huis, Bubbles, meer privacyfuncties, mediabediening in de instellingen en 5G-optimalisaties.

via [AW]