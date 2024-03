OnePlus Open en OnePlus 9 (Pro) Ontvangen Android 14-update

De Android 14-update staat klaar voor drie smartphones van OnePlus. Gebruikers van de OnePlus 9, de OnePlus 9 Pro en de opvouwbare OnePlus Open kunnen vanaf nu de OxygenOS 14-update downloaden, dat is gebaseerd op de nieuwste versie van Android.

Veel smartphones van OnePlus ontvingen eerder al een update naar Android 14 met de OxygenOS 14-schil en nu staat de update in Nederland ook klaar voor de OnePlus 9, 9 Pro en OnePlus Open. Android 14 met de OxygenOS 14-schil brengt onder andere meer opties voor het Always On Display-scherm met zich mee. Ook hebben de apps van OnePlus een update ontvangen, zijn er meer ringtones toegevoegd en kun je op afbeeldingen automatisch gevoelige informatie verbergen met de fotobewerker. Verder zijn er op de achtergrond kleine verbeteringen doorgevoerd.

De update is meer dan 2GB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de OxygenOS 14-update bij iedereen is aangekomen. Je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone.

