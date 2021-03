Asus Zenfone 7 En 7 Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

Asus-smartphones worden vanwege een rechtszaak tegen de fabrikant al een tijdje niet meer aangeboden in Nederland, maar de Zenfone 7 en 7 Pro, die zijn uitgerust met een 180 graden flipcamera, zijn nu toch in Nederland te koop.

In augustus 2020 introduceerde Asus de Zenfone 7 (Pro), maar als gevolg van een rechtszaak waren de smartphones van het merk niet meer te koop in Nederland. Toch lijkt er nu verandering in te komen, want via de eigen webwinkel en de webwinkel van Belsimpel zijn de Zenfone 7 en 7 Pro nu gewoon te koop. Bij Belsimpel kun je de smartphone ook combineren met een abonnement. Een losse Asus Zenfone 7 kost 599 euro en de Asus Zenfone 7 Pro kost 699 euro.

De smartphones vallen op omdat ze zijn uitgerust met een flipcamera. Doordat de camera kan draaien kun je zowel aan de voorkant als achterkant goeie foto’s maken. De Zenfone 7 beschikt verder over een 6,67-inch 90Hz-oledscherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een Snapdragon 865-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De module bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens.

De Zenfone 7 Pro heeft een Snapdragon 865+ processor met 256GB opslagruimte. Ook heeft de Pro-uitvoering optische beeldstabilisatie.

via [androidplanet]