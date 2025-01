Honor Magic 7-serie Aangekondigd Voor Europese Markt

Honor heeft de Magic 7 Pro en de Magic 7 Lite wereldwijd uitgebracht, inclusief de Europese markt. De Honor Magic 7 Pro is een premium smartphone met een prijskaartje van 1299,90 euro. De Magic 7 Lite is met een prijskaartje van 399,99 euro een stuk toegankelijker.

Honor heeft de Magic 7 Pro eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, maar nu komt de smartphone ook naar Europa. Honor verkoopt de smartphone niet direct in Nederland, maar in Duitsland is de Magic 7 Pro verkrijgbaar voor 1299 euro. Het is mogelijk dat Nederlandse webwinkels de smartphone zelf importeren uit Duitsland om de smartphone hier in Nederland aan te bieden.

De Honor Magic 7 Pro beschikt over een 6,8-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 5000 nits, een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5270mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 80W draadloos laden.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. Het valt op dat het scherm een langwerpige uitsparing heeft voor de 50MP selfie-camera en een dieptesensor. De uitsparing lijkt veel op het dynamic island op iPhones.

Honor heeft ook de Magic 7 Lite gelanceerd voor 399 euro. Dit model beschikt over een minder krachtige Snapdragon 6 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 5MP groothoeklens. De Magic 7 Lite heeft een enorme accucapaciteit van maar liefst 6600mAh, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over een snel leeglopende accu.

via [androidplanet]