Samsung Galaxy A-smartphones Krijgen In 2022 Geen 3.5mm Koptelefoonaansluiting

De huidige budget-smartphones van Samsung beschikken allemaal over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, zodat je nog gewoon een bekabelde headset kunt aansluiten. Deze week heeft Samsung echter de mid-range Galaxy M52 5G voorgesteld. De Galaxy M52 is de eerste voordelige smartphone van het bedrijf die niet beschikt over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Mogelijk is dit het begin van het einde van de 3.5mm jack.

Vlaggenschip-smartphones van Samsung beschikken al een aantal jaren niet meer over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, maar deze feature is bij mid-range- en budget-smartphones nog gewoon aanwezig. Toch lijkt hier verandering in te komen. In Duitsland is de Galaxy M52 5G zojuist namelijk voorgesteld en deze smartphone komt zonder de 3,5 mm koptelefoonaansluiting. De kans is groot dat Samsung deze trend zal doorzetten.

In 2022 verwachten we weer een aantal nieuwe smartphones in de Galaxy A-serie. Hoogstwaarschijnlijk zal bij een deel van deze toestellen de koptelefoonaansluiting ontbreken, waardoor draadloze oordopjes een vereiste worden. Het weglaten van een 3.5mm jack geeft meer ruimte voor andere onderdelen en zorgt voor meer mogelijke klanten voor de verkoop van draadloze oordopjes. Het lijkt onvermijdelijk dat alle fabrikanten de komende jaren volledig van de 3.5mm koptelefoonaansluiting zullen afstappen.

Vinden jullie de aanwezigheid van een 3.5mm koptelefoonaansluiting nog erg belangrijk, of zijn jullie al lang overgestapt naar draadloze oordopjes?

via [AW]