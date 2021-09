HMD Global Komt Volgende Maand Met Eerste Nokia Tablet

HMD Global zal begin volgende maand een tablet onder de Nokia-merknaam introduceren. Specificaties van de tablet hebben we nog niet, maar Nokia plaatste op Twitter alvast de onderstaande teaser met daarbij de datum 6 oktober 2021.

Op de teaser zien we de Nokia 3310 uit 2017, maar ook de zijkant van de tablet. Bij de teaser staat de tekst “Alles wat je verwacht van Nokia in een tablet.” Het is onduidelijk wat de link is tussen de tablet en de vernieuwde Nokia 3310. De Nokia 3310 is namelijk niet eens een Android-toestel en we gaan er van uit dat de tablet wel op Android draait.

Details over de komst van een Nokia-tablet gaan al een tijdje rond in het geruchtencircuit. Zo dook er in juli informatie op over de Nokia T20, die zou beschikken over een 10,4-inch scherm, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Deze tablet komt volgens de berichten op de markt als WiFi-only model en als 4G-model. In een webshop stonden de prijzen 217 en 237 euro vermeld.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

Het is niet voor het eerst dat er een tablet onder de Nokia-merknaam op de markt verschijnt, maar wel voor het eerst sinds de merknaam in handen is van HMD Global. In 2015 verscheen de 8-inch Nokia N1 op de markt toen Foxconn een licentie had voor het uitbrengen van een tablet met de Nokia-merknaam.

