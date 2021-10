“Samsung Gaat Galaxy S21 FE Toch Uitbrengen”

Onlangs schreven wij dat Samsung volgens de geruchten geen Galaxy S21 FE meer op de markt zal brengen. Het wereldwijde chiptekort zou de reden zijn voor het schrappen van deze smartphone. Er duiken nu echter geruchten op die dit bericht tegenspreken. Samsung zou de Galaxy S21 FE op een later tijdstip alsnog uit willen brengen.

De Samsung Galaxy S20 FE is een populaire smartphone en daarom keken veel mensen dit jaar uit naar de opvolger. Verschillende keren leek de lancering van de Galaxy S21 FE te naderen, maar nog steeds heeft Samsung de smartphone niet aangekondigd. Volgens een eerder gerucht zou Samsung de smartphone zelfs hebben geschrapt, maar volgens de doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile is dit echter niet het geval.

De bron schrijft dat Samsung de Galaxy S21 FE zo snel mogelijk wil uitbrengen. Mogelijk zal de lancering in januari plaatsvinden. Hierdoor zal Samsung de lancering van de Galaxy S22-serie één of twee maanden uit willen stellen. Normaal zou Samsung de nieuwe vlaggenschip-serie in januari of februari introduceren, maar dit zou dus ook wel eens in maart kunnen plaatsvinden.

Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt. Hierdoor kunnen we dus nog niks met zekerheid zeggen en moeten we de berichten nog met een korrel zout nemen.

via [droidapp]