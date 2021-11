Oppo Find X3 Lite En Oppo A91 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Oppo heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Oppo Find X3 Lite en de Oppo A91. De update installeert een nieuwe beveiligingspatch, zodat de smartphones weer een beetje beter beschermd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De nieuwe update rolt nu uit in Europa, waaronder Nederland als België. De update voor de Oppo Find X3 Lite is 113MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van oktober 2021. Ook de Oppo A91 ontvangt een update met daarin de beveiligingspatch van oktober 2021. In beide gevallen lijkt het er niet op dat de update nieuwe functies met zich meebrengt.

Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]