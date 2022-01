Samsung Galaxy S21 FE Opnieuw Te Zien in Video

Onlangs kregen we de Samsung Galaxy S21 FE al te zien in een hands-on video en nu zijn twee video’s opgedoken van een unboxing en review. In de video’s zien we de groene uitvoering van de Galaxy S21 FE en blijft weinig aan de verbeelding over.

Samsung zal de Galaxy S21 FE begin januari officieel introduceren, maar renders, specificaties en video’s zijn inmiddels al meerdere keren uitgelekt. Tijdens de officiële lancering komen we dus niet meer voor veel verrassingen te staan. Dit keer zien we de smartphone in verschillende hands-on video’s op YouTube. De YouTuber claimt dat hij de Galaxy S21 FE al voor de introductie heeft kunnen kopen bij een retailer in Zuid-Afrika.

In de eerste video zien we een unboxing. De behuizing van de Galaxy S21 FE in deze video heeft een groene tint. Ook krijgen we meer te weten over de specificaties en het scherm van de smartphone. Zo krijgt de Galaxy S21 FE onder andere een 6,4-inch AMOLED-scherm, een Snapdragon 888-processor en een 4500 mAh accu. De meeste specificaties zijn vorige maand echter al uitgelekt.

via [droidapp]