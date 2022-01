Samsung Toont Nieuwe Opvouwbare Smartphones

Samsung heeft op de CES 2022 in Las Vegas een aantal nieuwe opvouwbare smartphones getoond. Het gaat om verschillende concepten die laten zien wat we in de toekomst kunnen verwachten. Samsung heeft duidelijk grote plannen voor de toekomst.

Samsung heeft bijna de hele markt van opvouwbare smartphones in handen. Het is dan ook niet gek dat de Zuid-Koreaanse fabrikant verder aan het ontwikkelen is voor toekomstige opvouwbare smartphones. Deze maand heeft Samsung verschillende concepten getoond, waaronder de Samsung Flex S, Flex G en de Flex Slidable.

In de eerste video zien we verschillende toestellen in verschillende formaten met een scherm die niet op één, maar op twee plekken gevouwen kunnen worden. In de tweede video zien we de Flex Slidable, waarbij je aan de zijkant van de smartphone een extra scherm kunt uitrollen. Op dit extra scherm worden veelgebruikte applicaties weergegeven.

Als laatste heeft Samsung ook nog een Flex Note getoond. Hiermee wil de fabrikant laten zien dat in de toekomst ook laptops worden uitgerust met een vouwbaar scherm. De toestellen in deze video’s verschijnen waarschijnlijk niet op de markt. Tijdens de CES laten bedrijven doorgaans zien wat momenteel allemaal mogelijk is. Vervolgens zullen bedrijven deze technologie gebruiken om andere producten te ontwikkelen.

