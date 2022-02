Nieuwe Informatie Van OnePlus Nord 2T Uitgelekt

Op het internet is nieuwe informatie uitgelekt over de OnePlus Nord 2T. OnePlus zou van plan zijn om de smartphone in mei te introduceren. Ook weten we mogelijk meer over de adviesprijs van de mid-range smartphone.

Alhoewel we in Europa eerst nog uitkijken naar de lancering van de OnePlus 10 Pro, duiken er in de tussentijd steeds meer berichten op over de OnePlus Nord 2T, de opvolger van de OnePlus Nord 2. Zo krijgt de mid-ranger volgens de geruchten onder andere een MediaTek Dimensity 1300-processor. Dit is een kleine upgrade ten opzichte van de Dimensity 1200-processor, die in de huidige OnePlus Nord 2 te vinden is.

De website 91mobiles schrijft dat OnePlus de smartphone in april of mei zal presenteren in India. Of de smartphone tegelijk in Europa gelanceerd zal worden is nog onduidelijk. De bron spreekt over een adviesprijs van omgerekend ergens tussen de 360 en 477 euro. De huidige OnePlus Nord 2 verscheen op de markt voor 399 euro, dus het is goed mogelijk dat de OnePlus Nord 2T dezelfde adviesprijs meekrijgt.

via [droidapp]