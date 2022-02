Nokia 7.2 Ontvangt Eindelijk Android 11-update

Veel Android-gebruikers hebben inmiddels een update naar Android 12 ontvangen, of wachten momenteel nog op de Android 12-update. De Nokia 7.2 draaide echter nog steeds op Android 10. Daar komt nu eindelijk verandering in, want HMD Global rolt de Android 11-update nu uit naar de Nederlandse Nokia 7.2-gebruikers.

De Android 11-update brengt een hoop nieuwe functies naar de Nokia 7.2. Zo krijgen gebruikers toegang tot meldingenbubbels, een schermopnamefunctie, bediening van je smarthome-apparaten en een menu voor mediabediening in de snelle instellingen. Ook is het nu mogelijk om Android Auto draadloos te gebruiken in combinatie met auto’s die deze functie ondersteunen.

De Nokia 7.2 loopt een Android-versie achter op veel andere smartphones en dat zal ook zo blijven. Android 11 is namelijk de laatste grote update die de smartphone zal ontvangen. Gebruikers hoeven dus niet meer te rekenen op een Android 12-update. De Nokia 7.2 verscheen in september 2019 op de markt en draaide bij de lancering op Android 9 Pie.

via [AW]