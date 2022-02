Tweet Van Carl Pei Hint Naar Eerste Nothing-smartphone

Carl Pei, de oprichter van OnePlus en het nieuwe bedrijf Nothing, heeft op Twitter een hint geplaatst dat doet vermoeden dat het bedrijf werkt aan de eerste Nothing-smartphone.

Nothing introduceerde vorig jaar zijn eerste product, de Nothing ear (1). Na de lancering van deze voordelige draadloze oordopjes lijkt de fabrikant bijna klaar voor de lancering van zijn eerste smartphone. De CEO van Nothing plaatste op Twitter namelijk de tekst “Back on Android“. Niet veel later gaf hij in de reacties aan dat Android 12 een prettig besturingssysteem is. Het Twitter-account van Android reageerde daarna met de tekst “We’ve got a lot to catch up on, Carl.” Om het helemaal af te maken reageerde de chipmaker Qualcomm vervolgens met een afbeelding van drie mannen die elkaars hand schudden.

We've got a lot to catch up on Carl 😉 — Android (@Android) February 15, 2022

Alles wijst op een samenwerking tussen Nothing, Android en Qualcomm. De ideale combinatie voor een smartphone. We kunnen uit deze samenwerking alvast opmaken dat de Nothing-smartphone draait op Android 12 en beschikt over een Snapdragon-processor. Verdere details ontbreken nog, maar we verwachten dat Nothing de komende tijd meer teasers zal delen.

