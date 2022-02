“Specificaties Van Gamingsmartphone Xiaomi Black Shark 5 Gelekt”

Xiaomi werkt aan een nieuwe gamingsmartphone met de naam Black Shark 5. De eerste specificaties van de smartphone zijn nu uitgelekt. De Black Shark 5 krijgt een krachtige processor, een grote accu die heel snel kan laden en een groot OLED-scherm.

Volgens de geruchten zal Xiaomi twee modellen van zijn nieuwe gamingsmartphone op de markt brengen. Het gaat om de reguliere Black Shark 5 en de Black Shark 5 Pro. Het Pro-model beschikt over een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, de krachtigste processor van Qualcomm. De reguliere Black Shark 5 krijgt vermoedelijk een iets oudere Qualcomm-processor. Ook krijgt het Pro-model maar liefst 16GB werkgeheugen.

Voorop vinden we een 6,67-inch OLED-scherm met een in-display vingerafdrukscanner. De accu heeft een capaciteit van 4650 mAh en kan met maar liefst 120W snelladen. Hierdoor is de accu na slechts 15 minuten aan de lader weer helemaal vol. Achterop de Xiaomi Black Shark 5 Pro vinden we een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens. Details over de andere twee lenzen hebben we nog niet. De reguliere Black Shark 5 heeft een 64MP hoofdlens. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren ‘Meteorite Black’, ‘Dark Universe Black’ en ‘Moon Rock Gray’. Een releasedatum hebben we nog niet.

via [androidplanet]