Prijzen Samsung Galaxy A55 en A35 Uitgelekt

Een Duitse webshop heeft de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A35 vroegtijdig online gezet. Hierdoor weten we voor welke prijs de smartphones vermoedelijk over de toonbank gaan. De webshop deelde ook afbeeldingen en specificaties.

De Galaxy A-serie is zeer populair en daarom kijken veel mensen uit naar de introductie van de Galaxy A55 en de Galaxy A35. Samsung zal beide smartphones op 11 maart officieel introduceren, maar veel details zijn inmiddels al uitgelekt. Zo zijn de Galaxy A55 en A35 vroegtijdig opgedoken op de Duitse webshop Otto. Op de productpagina’s staan officiële persfoto’s, specificaties en prijzen.

In Duitsland krijgt de Galaxy A55 een adviesprijs mee van 479 euro voor 128GB opslagruimte en 529 euro voor 256GB opslagruimte. De Galaxy A35 kost 379 euro (6GB + 128GB) of 449 euro (8GB + 256GB). De kans is groot dat de Nederlandse adviesprijzen gelijk zijn aan die van Duitsland.

Volgens de berichten beschikken beide smartphones over een 6,6-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 5000mAh (25W) accu en een waterdichte aluminium behuizing. De Galaxy A55 maakt gebruik van een Exynos 1480-chipset en de Galaxy A35 van een Exynos 1380-chipset.

De driedubbele rear-camera van de Galaxy A55 bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie. De Galaxy A35 beschikt over een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 13MP selfie-camera. Beide smartphones draaien op Android 14.

Na de officiële introductie op 11 maart zetten wij alle details op een rijtje.

via [androidplanet]