Introductie OnePlus Nord 2T 5G en CE 2 Lite 5G Op 19 Mei

OnePlus zal op 19 mei twee nieuwe smartphones introduceren in Europa. Het gaat om de OnePlus Nord 2T 5G en de CE 2 Lite 5G. Ook zal de smartphone de draadloze oordopjes OnePlus Nord Buds lanceren.

De OnePlus Nord 2T 5G is een geüpgraded versie van de Nord 2 en beschikt net als de OnePlus 10 Pro 5G over ondersteuning voor 80W snelladen. De Nord CE 2 Lite 5G is een afgeslankte versie van de OnePlus Nord CE 2 5G die in maart in Nederland werd geïntroduceerd. OnePlus introduceerde de CE 2 Lite 5G in april al in India. De OnePlus CE 2 Lite beschikt in India over een 6,59-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 695-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens.

Als laatste krijgen we nieuwe draadloze oordopjes te zien. De OnePlus Nord Buds krijgt volgens The Verge een prijskaartje mee van 40 dollar. Doordat de oordopjes eerder al in India zijn aangekondigd weten we dat ze beschikken over 12,4mm-drivers en dat de oordopjes zeven uur meegaan op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 38 uur naar muziek luisteren.

