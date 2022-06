De Toepassingen En Toekomst Van Virtual Reality

De term Virtual Reality zien we de afgelopen jaren steeds vaker voorbij komen, maar wat is het precies, waarvoor gebruiken wij Virtual Reality en wat kunnen we in de toekomst verwachten van deze technologie? In dit artikel gaan wij daar wat verder op in.

Wat is Virtual Reality?

Virtual Reality, afgekort VR, is een computer gegenereerde omgeving met objecten die echt aanvoelen. Deze omgeving bekijken wij doorgaans via een VR-bril. Wanneer wij zo’n bril dragen sluiten wij ons af van de echte wereld en hebben wij het gevoel dat wij ons in de virtuele wereld bevinden. Met de VR-bril op kun je door je hoofd te bewegen tot 360 graden rondkijken in de virtuele wereld. Ontwikkelaars gebruiken de VR-technologie vooral voor het ontwikkelen van VR-games, maar Virtual Reality is voor een hoop andere toepassingen te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 360 video’s te bekijken en kun je de technologie gebruiken voor medische of militaire vr trainingen en virtuele vergaderingen.

De toekomst van Virtual Reality

Naar verwachting zal VR in de toekomst nog voor veel meer toepassingen worden gebruikt. Zo zal VR in de toekomst onder andere telechirurgie mogelijk maken, waarbij dokters op afstand operaties kunnen uitvoeren. Zo kan er een virtueel beeld van de patiënt gecreëerd worden, waarna de dokter met behulp van op afstand bestuurbare robot armen operaties kan uitvoeren. Zo kan een dokter in Groningen bijvoorbeeld een operatie uitvoeren bij een patiënt in Amsterdam.

Ook wordt er geëxperimenteerd met chips die in je hersenen geplaatst kunnen worden om de grote VR-bril te vervangen. Zo’n chip kan namelijk rechtstreeks verbinden met een computer om virtuele beelden weer te geven. Het zal nog lang duren om dit werkelijkheid te maken, maar de experimenten zijn al begonnen.

De toekomst van Virtual Reality ziet er rooskleurig uit, maar de komende jaren zal Virtual Reality nog voornamelijk worden gebruikt voor games en virtuele trainingen voor je werk. Dankzij VR trainingen kun je overal trainen zonder veiligheidsrisico’s en hoge kosten. Denk bijvoorbeeld aan trainingen waarbij je de accu van een elektrische auto moet vervangen, trainingen voor de politieacademie of trainingen voor scenario’s die zich normaal afspelen in een rampgebied.