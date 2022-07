Nothing Phone (1) In Het Zwart Gelekt

In minder dan twee weken zal Nothing zijn eerste smartphone introduceren, maar een hoop details over de Nothing Phone 1 zijn inmiddels al gedeeld of uitgelekt. Tot nu toe kregen we elke keer de witte uitvoering van de Nothing Phone 1 te zien, maar in een nieuwe lek is de smartphone te zien met een zwarte behuizing. Ook heeft Nothing bekend gemaakt over welke processor de smartphone beschikt.

Nothing heeft laten weten dat de Nothing Phone 1 beschikt over een Snapdragon 778G Plus-processor. Deze processor vinden we ook in de Motorola Edge 30 en is geen vlaggenschip-chipset, maar wel een goeie mid-range chipset met 5G-ondersteuning. Tegenover Input Mag heeft Nothing-oprichter Carl Pei aangegeven dat het bedrijf bewust voor deze chipset heeft gekozen vanwege de prijs, prestaties en het energieverbruik van de processor. Op aanvraag van Nothing heeft Qualcomm speciaal ondersteuning voor draadloos opladen toegevoegd, een feature die normaal niet beschikbaar is voor deze midrange processor.

We hebben al verschillende afbeeldingen en zelfs een hands-on van de Nothing Phone 1 gezien, waarbij de smartphone elke keer was uitgerust met een witte behuizing. Er zijn nu echter beelden uitgelekt van zwarte variant. Net als de witte variant heeft het zwarte model 900 witte LED’s aan de achterkant van de behuizing.

Naar verwachting beschikt de Nothing Phone 1 verder over een 6,55-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, minimaal 8GB werkgeheugen, minimaal 128GB opslagruimte en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing. Nothing zal de Nothing Phone 1 op 12 juli officieel introduceren en de smartphone verschijnt waarschijnlijk op de markt voor zo’n 500 euro.

