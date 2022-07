OnePlus 7(T) Ontvangt Android 12 Bèta

De drie jaar oude OnePlus 7- en 7T-serie ontvangen eindelijk een update naar Android 12. OnePlus heeft namelijk een bèta-versie van OxygenOS 12 uitgerold, waardoor mensen met een OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro de verbeteringen en nieuwe functies alvast kunnen testen.

De OnePlus 7-serie en de OnePlus 7T-serie zijn inmiddels drie jaar oud en dat wil zeggen dat de smartphones hun laatste grote Android-update ontvangen. Het gaat om de OxygenOS 12-update die is gebaseerd op Android 12. Mensen moeten nog even wachten op de stabiele versie van de update, maar je kunt al wel aan de slag met de bèta-versie.

De OxygenOS 12-update brengt een hoop vernieuwingen met zich mee, waaronder een nieuw design van de interface. Door de vernieuwde interface moeten belangrijkere zaken meer opvallen. Ook gaat de update zuiniger om met de accu, is er een verbeterde Canvas-functie aanwezig voor het always-on-scherm aanwezig en is een Work Life Balance-functie toegevoegd. Deze functie toont andere apps afhankelijk of je werkt of vrije tijd hebt. Op het forum van OnePlus kun je een volledig overzicht van de verbeteringen vinden.

