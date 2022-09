EU Wil Fabrikanten Verplichten Smartphones En Tablets 5 Jaar Te Ondersteunen

De EU wil 5 jaar updates voor smartphones en tablets de nieuwe standaard maken. Niet alleen beveiligingsupdates moeten vijf jaar worden uitgerold, maar ook reserve onderdelen moeten minstens vijf jaar lang worden aangeboden.

In het nieuwe voorstel van de Europese Commissie staat dat 5 jaar ondersteuning er voor moet zorgen dat de markt van mobiele apparaten meer rekening houdt met het milieu. Als een smartphone of tablet eenvoudig te repareren is gooien we minder smartphones in de afval waarvan het grootste gedeelte nog prima werkt. Naast het vijf jaar aanbieden van reserveonderdelen wil de EU dat deze onderdelen snel leverbaar zijn en niet abnormaal in prijs stijgen. Dit wil de EU doen door maximumprijzen in te stellen.

Ook het langer uitrollen van updates zorgt ervoor dat gebruikers smartphones langer blijven gebruiken. Dankzij deze updates zijn de apparaten na een aantal jaren namelijk nog steeds goed beschermd tegen beveiligingslekken en cyberaanvallen en kunnen gebruikers langer genieten van app-ondersteuning en mogelijk zelfs nieuwe functies.

Volgens de EU zullen deze maatregelen net zoveel impact hebben op het milieu als het van de weg halen van vijf miljoenen auto’s. Smartphonefabrikanten zitten echter niet te wachten op de nieuwe regelgeving van de EU. Zo zouden Samsung, Google, Huawei, Apple, Oppo en Xiaomi allemaal tegen de plannen zijn. Volgens de fabrikanten zorgen de nieuwe regels namelijk juist voor meer afval, omdat onderdelen langer beschikbaar moeten blijven en er dus veel te veel van geproduceerd gaan worden. Daarnaast zal het voor fabrikanten minder aantrekkelijk worden om goedkope smartphones te maken, waardoor de consument uiteindelijk meer gaat betalen voor een smartphone.

De EU wil de nieuwe regels eind 2023 in gaan voeren.

via [AW]