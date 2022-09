Jabra Elite 5-oordopjes Met ANC Aangekondigd

Jabra heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Jabra Elite 5, die ondersteuning heeft voor ANC en maximaal 9 uur meegaat op één acculading. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 149 euro.

Jabra heeft de Elite 5 oordopjes voorzien van een Qualcomm QCC3050-chipset en drie microfoons op elk oordopjes, die de actieve ruisonderdrukking naar een hoger niveau moeten tillen. Wil je de omgevingsgeluiden juist versterken dan is dit mogelijk door de HearTrough-functie in te schakelen. Ook zou de gesprekskwaliteit verbeterd zijn en moeten windgeluiden beter uitgefilterd worden.

Met ANC ingeschakeld gaan de oordopjes maximaal 7 uur mee op één acculading. Wanneer je ANC uitschakelt kun je de accuduur verlengen tot 9 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 36 uur naar muziek luisteren. Na 10 minuten laden kun je weer 1 uur naar muziek luisteren. De oplaadcase kun je opladen via USB-C, maar er is ook ondersteuning voor draadloos laden.

Dankzij de IP55-rating zijn de oordopjes bestand tegen stof en regen. Verbinden met je smartphone gaat via Bluetooth 5.2 en dankzij Bluetooth Multipoint kun je eenvoudig tussen twee verbonden apparaten schakelen. Als laatste heeft de Jabra Elite 5 ondersteuning voor Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair en Qualcomm aptX-codec. De Jabra-app heeft een equalizer, waarmee je het geluid van de oordopjes kunt aanpassen.

