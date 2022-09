WhatsApp Krijgt Optie Om Verzonden Berichten Te Bewerken

WhatsApp heeft de nieuwste versie van zijn chat-app uitgerold via het WhatsApp Beta-programma. In versie 2.22.20.12 van WhatsApp is het mogelijk om verzonden berichten aan te passen, zodat je niet een nieuw bericht hoeft te versturen wanneer je bijvoorbeeld een typefout hebt gemaakt.

WhatsApp werkt al een tijdje aan een feature die verzonden berichten kan aanpassen. Op deze manier kun je berichten die je in een iets te opgewonden bui hebt verzonden bewerken of spelfouten snel fixen. Gebruikers vragen al lang om een dergelijke feature en nu lijkt de lancering van deze optie erg dichtbij. Zo schrijft WABetaInfo het volgende:

In het verleden hebben we nieuws gepost over een nieuwe functie in ontwikkeling: de mogelijkheid om berichten te bewerken. We hebben de eerste screenshot gepost tijdens de ontwikkeling van WhatsApp beta voor Android en een andere van WhatsApp Desktop beta. De functie is nog steeds in ontwikkeling, maar dankzij de update van WhatsApp beta voor Android 2.22.20.12 ontdekten we dat het bedrijf blijft werken aan de functie voor een toekomstige update van de Android-app.