Google Stopt Met Stadia En Gaat Aankopen Van Spelers Terugbetalen

Google heeft aangekondigd dat het bedrijf stopt met de gamestreamingdienst Stadia. Google zal alle aankopen van spelers terugbetalen. Het gaat hierbij om zowel hardware- als software-kosten. Stadia is vanaf januari niet meer te gebruiken.

Google heeft dit nieuws aangekondigd via een blogpost. Hierin schrijft het bedrijf dat Stadia niet het aantal spelers heeft gekregen waar Google op had gehoopt. Exacte cijfers heeft Google niet gegeven, maar het aantal is zo laag dat het niet de moeite waard is om Stadia te laten draaien. Daarom stopt Stadia volledig op 18 januari 2023. De Stadia Store stopt per direct, waardoor spelers vanaf nu geen nieuwe games meer kunnen kopen.

Spelers krijgen al het geld terug dat ze hebben gestoken in Stadia. Het gaat om de kosten voor de aanschaf van games, add-ons en hardware die in de Google Store zijn gekocht. Hieronder vallen de controller, de Founders Edition en de Premiere Edition, en Play and Watch. De Stadia Pro-gebruikers krijgen geen geld terug, maar kunnen tot de einddatum wel gratis gebruikmaken van de dienst. De terugbetalingen moeten eind januari geregeld zijn en gebruikers hoeven de hardware niet terug te sturen.

De technologie achter Stadia werkt volgens Google goed op grote schaal. Daarom bestaat de kans dat Google deze technologie gaat integreren in andere diensten van het bedrijf zoals YouTube, Play of augmentedrealityapplicaties.

