Deze Nokia Smartphones Ontvangen Als Eerste Een Android 13-update

De laatste jaren is Nokia niet erg snel met de uitrol van de nieuwste Android-updates. Sommige smartphones hebben nog maar kortgeleden de Android 12-update ontvangen. Nokia is zich nu echter aan het voorbereiden op de uitrol van de Android 13-update en de fabrikant heeft alvast laten weten welke smartphones deze update als eerste ontvangen.

Nokia heeft een bericht gedeeld waarin het bedrijf aangeeft welke vijf Nokia-smartphones als eerste de Android 13-update kunnen verwachten. Het gaat om de Nokia X10, de Nokia X20, de Nokia XR20, de Nokia G50 en de Nokia G11 Plus. Een releasedatum heeft Nokia echter nog niet gegeven, waardoor we nog steeds niet weten wanneer de smartphones de update kunnen downloaden. Ook valt op dat de nieuwe Nokia G60 en Nokia X30 niet in dit lijstje voorkomen.

Momenteel heeft Nokia dus nog geen exacte datums gegeven, maar zodra we meer details hebben zullen we dit weer met jullie delen.

via [droidapp]