OnePlus Werkt NIET Aan OnePlus 11 Pro

OnePlus heeft onlangs de OnePlus 11 gepresenteerd in thuisland China en volgende maand zal de nieuwe vlaggenschip-smartphone ook voor de Europese markt worden aangekondigd. Wacht je op de Pro-versie van de OnePlus 11, dan hebben wij echter slecht nieuws. OnePlus-topman Li Jie heeft namelijk aangegeven dat we geen OnePlus 11 Pro hoeven te verwachten.

OnePlus-topman Li Jie heeft via de Chinese social media website Weibo laten weten dat we geen OnePlus 11 Pro hoeven te verwachten. Dat is opvallend, aangezien OnePlus bij vorige vlaggenschip-smartphones wel een Pro-versie uitbracht. Zo verscheen vorig jaar bijvoorbeeld wel de OnePlus 10 Pro op de markt.

OnePlus zal de reguliere OnePlus 11 op 7 februari voor de Europese markt introduceren. De smartphone beschikt onder andere over een 6,7-inch QHD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 32MP telelens met 2x optische zoom. De smartphone heeft geen ondersteuning voor draadloos laden, maar kan wel met maximaal 100W bekabeld snelladen.

