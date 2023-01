Officieel: Introductie Samsung Galaxy S23 Op 1 Februari

We spreken al maanden over de komst van de Samsung Galaxy S23-serie, maar over de releasedatum was nog wat onduidelijkheid. Aan deze onduidelijkheid komt nu een einde, want Samsung heeft officieel bekendgemaakt dat de introductie op 1 februari zal plaatsvinden.

De afgelopen maanden gingen verschillende datums rond als mogelijke aankondigingsdatum van de Galaxy S23-serie, waaronder de datum 1 februari. Deze datum blijkt juist. Op de Colombiaanse website van Samsung stond namelijk de tekst “Galaxy Unpacked” met daaronder de datum 1 februari en de tekst “Epic moments are coming“. Samsung heeft de foto inmiddels weer van de site gehaald.

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat uit drie modellen, namelijk de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Er zijn al verschillende afbeeldingen opgedoken waarop de nieuwe vlaggenschip-smartphones te zien zijn en ook zijn veel specificaties al uitgelekt. We moeten nog een ruimte drie weken wachten op de officiële introductie. In de tussentijd heeft Samsung een leuke cashback actie lopen voor de Galaxy S22-smartphones.

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

