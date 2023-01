Disney+ Verhoogd Prijs Naar 10 Euro Per Maand

Disney heeft de prijs voor zijn streamingdienst Disney+ in Nederland verhoogd naar 10 euro per maand. Dit is 1 euro meer dan voorheen. Voor een jaarabonnement betalen klanten 10 euro extra.

De inflatie merken we niet alleen in de supermarkten, maar opvallend genoeg ook bij de streamingdiensten. Nadat Netflix eerder al wijzigingen aan zijn abonnementen en prijzen doorvoerde, heeft Disney nu ook een prijswijziging aangekondigd. Een abonnement op Disney+ kost voortaan niet 9 euro, maar 10 euro per maand. Een jaarabonnement gaat 99,90 euro kosten, in plaats van 89,99 euro.

Het is niet voor het eerst dat Disney een prijsverhoging doorvoert. Disney+ verscheen in 2019 in Nederland voor 7 euro per maand. Vorig jaar verhoogde de streamingdienst de prijs naar 9 euro per maand. Nu is dit dus opnieuw verhoogd naar 10 euro per maand.

via [tweakers]