Smartphoneverkoop Daalde Afgelopen Kwartaal Met 18,3 Procent

De levering van smartphones daalde in het vierde kwartaal van 2022 met maar liefst 18,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau IDC. Het is de grootste daling in smartphoneleveringen ooit.

Volgens de cijfers van IDC zijn er vorig jaar 300,3 miljoen smartphones geleverd. Dit komt neer op een daling van 18,3 procent. Het onderzoeksbureau schrijft dat er nooit eerder zo’n grote daling heeft plaatsgevonden. Over heel 2022 werden 1,21 miljard telefoons geleverd. Dat is een daling van 11,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal geleverde toestellen is het laagste sinds 2013, aldus IDC.

Het afgelopen kwartaal was de daling in de levering van smartphones bij vrijwel alle merken zichtbaar. Bij Apple daalde het aantal verscheepte iPhones met 14,9 procent, terwijl Xiaomi een daling van maar liefst 26,3 procent noteerde. Nabila Popal, researchdirector bij IDC, geeft aan dat het bedrijf nog nooit eerder heeft waargenomen dat leveringen in het feestdagenkwartaal lager uitvielen dan in het voorgaande kwartaal. Een van de redenen is de economische onzekerheden, waardoor consumenten niet noodzakelijke uitgaven vaker uitstellen.

