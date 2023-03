“Google Pixel Fold en Pixel 7a Vanaf Juni Verkrijgbaar”

Volgens verschillende doorgaans goedgeïnformeerde bronnen liggen de Google Pixel 7a en de opvouwbare Google Pixel Fold vanaf juni in de winkel. Google zal beide smartphones op 10 mei tijdens het Google I/O evenement presenteren.

Volgens de berichten verschijnt Google’s eerste opvouwbare smartphone, de Pixel Fold, in de tweede week van juni op de markt. De smartphone heeft 256GB opslagruimte en krijgt een adviesprijs mee van zo’n 1700 euro. De Pixel Fold komt op de markt in de kleuren Carbon en Porcelain en zal gaan concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 4.

De Google Pixel 7a is een goedkopere versie van de reguliere Pixel 7 en verschijnt ook in juni op de markt. De smartphone heeft 128GB opslagruimte en zal zo’n 500 euro kosten. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Arctic Blue (blauw), Carbon (grijs) en Cotton (wit). Na de officiële introductie zetten wij alle details nog even op een rijtje.

via [droidapp]