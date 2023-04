“Vermoedelijke Specificaties Van Samsung Galaxy S23 FE Gelekt”

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties van de onaangekondigde Samsung Galaxy S23 FE opgedoken. Het valt op dat de smartphone volgens de bron beschikt over een verouderde processor.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de komst van de Galaxy S23 FE. Sommige bronnen beweren dat Samsung niet van plan is om deze smartphone op de markt te brengen, terwijl andere bronnen juist het tegenovergestelde beweren. De bron SamMobile schrijft nu niet alleen dat de smartphone op de markt verschijnt, maar claimt ook te weten over welke specificaties de smartphone beschikt.

Volgens de bron beschikt de “Fan Edition” van de Galaxy S23 onder andere over een Exynos 2200-processor. Deze processor vinden we ook in de Galaxy S22-serie. Dit is best opvallend, want de huidige Galaxy S23-serie maakt gebruik van een Snapdragon 8 Gen 2-processor en ook eerdere Fan Editions kregen een Snapdragon-processor.

Verder zou de Galaxy S23 FE beschikken over 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en net als de reguliere Galaxy S23 een 50MP hoofdlens. We verwachten naast de hoofdlens ook nog een groothoeklens en een telelens. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy S21 FE verscheen op de markt voor 749 euro.

via [androidplanet]