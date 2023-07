YouTube Stopt Met Werken Als Je Adblocker Gebruikt

YouTube gaat harder optreden tegen het gebruik van adblockers. Nadat YouTube eerder al waarschuwde dat de site strenger gaat optreden tegen het gebruik van adblockers, gaat de site nu nog een stapje verder. Zo lopen gebruikers nu het risico dat YouTube wordt geblokkeerd.

Maak jij gebruik van een adblocker, een tool die advertenties op sites blokkeert, dan loop je straks tegen een probleem aan als je YouTube bezoekt. YouTube staat het gebruik van dergelijke tools namelijk niet langer toe. Gebruik je wel een adblocker, dan krijg je een grote waarschuwing te zien en kun je de video niet verder kijken. In deze waarschuwing staat “Video player will be blocked after 3 videos”.

YouTube geeft je vervolgens de keuze om YouTube toe te voegen aan de whitelist van de adblocker of je kunt een YouTube Premium abonnement afsluiten. Mensen met een Premium abonnement kunnen tegen een betaling van 6,99 euro per maand advertentievrij naar video’s kijken.