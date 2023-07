Specificaties Van Opvouwbare OnePlus Fold Uitgelekt

In het geruchtencircuit zijn specificaties opgedoken van de eerste vouwbare OnePlus-smartphone. Volgens deze geruchten krijgt de OnePlus Fold onder andere een 7,8-inch AMOLED-scherm met een 2k-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid.

De specificaties zijn gedeeld door de bekende bronnen MySmartPrice en OnLeaks. MySmartPrice schrijft dat de OnePlus Fold aan de voorkant beschikt over een 6,3-scherm. Dit scherm heeft net als het hoofdscherm een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8+ Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4800mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

De OnePlus Fold heeft een driedubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP telelens. Ook vinden we in beide schermen een ronde uitsparing voor de selfie-camera’s. Het gaat om een 32MP en 20MP selfie-camera. Gelekte renders tonen dat de OnePlus Fold net als de meeste andere OnePlus-smartphones aan de zijkant beschikt over een alertslider. Met deze schuifknop kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen de verschillende geluidsprofielen.

De officiële introductie van de OnePlus Fold zal mogelijk in augustus plaatsvinden. Eerder deze maand doken al verschillende renders op die de OnePlus Fold van alle kanten laten zien.

via [tweakers]