Tablet Verkoop Met 30 Procent Gedaald

Uit een onderzoek van International Data Corporation (IDC) blijkt dat de verkoop van tablets in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 30 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de pandemie zagen we een stijging in de verkoop van tablets, maar deze stijging is inmiddels vervangen door een flinke daling. Zo werden er in het tweede kwartaal van dit jaar wereldwijd 28,3 miljoen tablets verkocht. Dit is 29,9 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2022. Een laag consumentenvertrouwen en een verminderde koopkracht van consumenten zouden mede verantwoordelijk zijn voor de dalende vraag naar tablets. Daarnaast doen consumenten doorgaans veel langer met een tablet dan met een smartphone, waardoor tablets dus minder vaak worden vervangen.

Apple blijft met de verkoop van 10,7 miljoen verkochte iPads de grootste speler op de tablet markt en is verantwoordelijk voor een marktaandeel van 37 procent. Wel daalde de verkoop van iPads in het tweede kwartaal van dit jaar met 16,8 procent.

Ook Samsung noteerde een daling van 18,3 procent. De Zuid-Koreaanse fabrikant verkocht in totaal 5,8 miljoen tablets en heeft ongeveer een vijfde deel van de tablet markt in handen. Kleinere spelers zoals Lenovo en Huawei zagen de verkoop van tablets ook dalen, maar de Chinese fabrikant Xiaomi is de uitzondering in dit rijtje. Xiaomi noteerde namelijk een stijging van maar liefst 41 procent met de verkoop van de voordelige Xiaomi Pad– en Redmi Pad-tablets. Xiaomi verkocht ongeveer een miljoen tablets, wat goed is voor 3,6 procent van de markt.

via [knack.be]