Xiaomi Gaat Zijn MIUI-schil Vervangen Door HyperOS

Xiaomi voorziet zijn Android-smartphones met een MIUI-schil die aantal eigen features met zich meebrengt. Xiaomi heeft nu laten weten dat het bedrijf de MIUI-schil op termijn gaat vervangen met HyperOS. Dit nieuwe OS is nog steeds gebaseerd op Android.

Xiaomi-ceo Lei Jun heeft via social media laten weten dat HyperOS tegelijk zal worden gelanceerd met de Xiaomi 14-serie. Vervolgens zal HyperOS de MIUI-schil, die al sinds 2010 bestaat, geleidelijk vervangen. Details over hoe HyperOS er uit komt te zien hebben we nog niet. Wel is duidelijk dat HyperOS een “volledig herschreven architectuur” heeft. Xiaomi werkt al sinds 2017 aan HyperOS.

Volgens de geruchten verschijnt de Xiaomi 14-serie in november of december op de markt. Rond deze tijd maken we dus ook kennis met HyperOS. HyperOS zal ook buiten China worden uitgerold.

