Disney Plus Gaat In Duitsland Optreden Tegen Accountdelen

Disney heeft in Duitsland de gebruiksvoorwaarden van Disney Plus aangepast, zo ontdekte Golem.de. In de nieuwe gebruiksvoorwaarden staat dat het delen van een account buiten het huishouden niet meer is toegestaan.

In de Duitse gebruiksvoorwaarden van Disney Plus staat vermeld dat het delen van accounts buiten het huishouden niet is toegestaan tenzij anders toegestaan door je abonnementsopties. Het is niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld met ‘tenzij anders toegestaan door je abonnementsopties‘. Mogelijk is Disney van plan om een abonnement uit te brengen die het delen van het account wel toestaat.

Verderop staat “Als we ongeoorloofd delen van accounts vaststellen, kunnen we passende technische maatregelen nemen om gebruik van het Disney+-account buiten je huishouden te voorkomen“. Momenteel worden gebruikers in Duitsland nog niet geweigerd wanneer ze hun Disney+-account buiten het huishouden delen, maar de kans is groot dat hier binnenkort verandering in komt. De nieuwe regels zijn overigens nog niet terug te vinden in de Nederlandse en Belgische gebruiksvoorwaarden.

via [hardware.info]