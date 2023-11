Verkoop Van Tablets Loopt Wereldwijd Verder Af

Uit cijfers van analistenbureaus IDC en Canalys blijkt dat de verkoop van Chromebooks en tablets wereldwijd verder afneemt. Apple is nog altijd ruim de grootste speler op de tabletmarkt, gevolgd door Samsung.

Het afgelopen kwartaal zijn ongeveer 33 miljoen tablet geleverd. Dat is 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus Canalys. IDC spreekt zelfs over een daling van 14,2 procent. Wel zijn er in het afgelopen kwartaal meer tablets verkocht dan in het vorige kwartaal.

Apple leverde zo’n 12,5 miljoen tablets. Dit is een daling van 12 procent. Deze daling komt voornamelijk doordat Apple in het afgelopen kwartaal geen nieuwe iPad heeft uitgebracht, iets dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Samsung leverde zo’n 6,2 miljoen tablets en heeft daarmee 18,5 procent van de markt in handen. Op de derde en vierde plek staan Lenovo en Huawei. Lenovo verkocht 2,6 miljoen tablets en Huawei verkocht tussen de 2,3 miljoen en 1,9 miljoen tablets.

Ook het aantal geleverde Chromebooks daalde het afgelopen kwartaal. Fabrikanten verkochten zo’n 3,5 miljoen Chromebooks, wat een daling is van 20 procent. De top vijf bestaat uit Acer, HP, Dell, Lenovo en ASUS.

