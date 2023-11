Introductie OnePlus 12 Op 4 December

Goed nieuws voor mensen die wachten op de introductie van de OnePlus 12. We hoeven nog maar twee weken te wachten, want de fabrikant heeft bekendgemaakt dat de officiële introductie van de vlaggenschip-smartphone op 4 december zal plaatsvinden.

OnePlus zal de OnePlus 12 op 4 december introduceren voor de Chinese markt. In Europa moeten we nog een paar maanden wachten voordat de OnePlus 12 bij ons in de winkel komt te liggen, maar dankzij de Chinese introductie krijgen we wel alvast alles te weten over de specificaties van de smartphone.

Geruchten over de OnePlus 12 zijn al verschillende keren opgedoken. Zo krijgt de smartphone vermoedelijk een iets groter 6,82-inch scherm met een maximale helderheid van 2600 nits, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, maximaal 24GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. Ook krijgt de smartphone vermoedelijk een 64MP telelens met 3x optische zoom en een 5400 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Na de officiële introductie op 4 december zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]