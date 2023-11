“Samsung Galaxy S24-serie Vanaf 30 Januari Te Koop”

Volgens de laatste geruchten is de Samsung Galaxy S24-serie vanaf 30 januari verkrijgbaar. Pre-order worden al iets eerder geleverd, aldus de Zuid-Koreaanse bron The Elec.

The Elec is een bron die regelmatig juiste geruchten deelt over de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Volgens The Elec zal de introductie van de Galaxy S24-serie op 17 januari plaatsvinden en kun je vanaf 18 januari een pre-order plaatsen. Deze pre-orders worden tussen 26 en 30 januari geleverd, waarna de smartphones vanaf 30 januari in de winkels liggen.

Als we deze berichten mogen geloven ligt de Galaxy S24-serie bijna exact een jaar na de Galaxy S23-serie in de winkel. De Galaxy S23 ligt namelijk sinds 1 februari van dit jaar in de winkel.

We moeten dus nog twee maanden wachten tot de officiële introductie van de Galaxy S24-serie, maar de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten beschikt de reguliere Galaxy S24 over een 6,2-inch OLED-scherm en de Galaxy S24 Plus over een 6,7-inch OLED-scherm. Beide modellen maken gebruik van een Exynos 2400-chipset.

De Samsung Galaxy S24 Ultra is de krachtigste van de drie modellen en beschikt over een 6,8-inch OLED-scherm en een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Achterop vinden we waarschijnlijk een vierdubbe rear-camera, bestaande uit een 200MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en twee zoomlenzen met 3x en 5x optische zoom.

