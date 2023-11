Wat moeten we doen met oude lithiumbatterijen van apparaten en toestellen?

Batterijen vaak gerecycled met toestel of apparaat

Lithiumbatterijen maak je bij telefoons, tablets en laptops vaak niet los van het oude apparaat als je deze inlevert bij een speciaal inzamelpunt zoals IT-recycling. Je levert de batterij in met het apparaat. In dat geval wordt de batterij gezien als onderdeel van het apparaat of toestel en niet als losse batterij. Pas in een later stadium worden de batterijen dan uit het toestel gehaald.

Voor voertuigen en andere apparaten waar lithiumbatterijen in zijn verwerkt, wordt de batterij vaak wel apart opgehaald door het recyclingbedrijf.

Is lithium gevaarlijk?

Lithiumbatterijen zijn in principe gevaarlijk. Je leest weleens over ontploffingsgevaar bij bijvoorbeeld lithiumaccu’s op e-bikes. Losse lithiumbatterijen sla je daarom beter niet op in huis. Sla de batterijen op in een speciale blauwe ton met een brandwerend materiaal dat vermiculiet heet. Je kunt vermiculiet gewoon kopen in de bouwmarkt.

De lithiumbatterijen kunnen, als ze zijn beschadigd of last krijgen van kortsluiting, een hevige brand veroorzaken en ook zorgen voor het vrijkomen van een aantal giftige dampen. Veilige opslag totdat de batterijen worden gerecycled is daarom van cruciaal belang.

Lithium recyclen is niet gratis

Lithiumbatterijen recyclen kost geld. Dat komt doordat het recyclen van lithium heel inefficiënt is. Als je een oude en losse batterij hebt liggen, is het echter verstandig om deze af te laten voeren, want brandgevaar is waarschijnlijk de kosten niet waard.

In de toekomst hopen wetenschappers manieren te vinden om het recyclen van lithium veel efficiënter te maken. Mogelijk wordt het dan ook goedkoper of zelfs gratis om oud lithium op te laten halen en te verwerken in nieuwe batterijen of spullen.