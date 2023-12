HTC Blijft In 2024 Smartphones Maken

HTC was ooit een serieuze speler op de smartphonemarkt, maar tegenwoordig horen we nog zelden over smartphones van deze Taiwanese fabrikant. Toch is HTC niet van plan om te stoppen en zal HTC ook in 2024 smartphones introduceren.

Jaren geleden bracht HTC prachtige smartphones zoals de HTC One M8 op de markt, maar HTC ging niet met de tijd mee en verdween al snel op de achtergrond door de sterke concurrentie van Samsung en de vele Chinese merken. Momenteel speelt HTC nog nauwelijks een rol en richt de fabrikant zich voornamelijk op het maken van VR-headsets.

Toch zal HTC in 2024 weer één of twee smartphones introduceren. Dit schrijft de website Gizmochina na uitspraken van Huang Zhaoying, hoofd marketing van HTC. Het gaat echter niet om high-end smartphones, maar om mid-range toestellen met een Snapdragon 7-processor. Wanneer de introductie van een nieuwe HTC-smartphone zal plaatsvinden en in welke landen de smartphones verkrijgbaar zullen zijn is nog onduidelijk.

via [androidplanet]