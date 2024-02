Levering Tablets In 2023 Opnieuw Gedaald

Afgelopen jaar zijn er opnieuw minder tablets geleverd. De leveringen van tablets is nu ongeveer gelijk aan het niveau van 2012. Dit blijkt uit cijfers van analistenbureau IDC.

Het aantal geleverde tablets is in 2023 gedaald naar 129 miljoen exemplaren. In 2022 leverden fabrikanten nog 162 miljoen tablets. Met 129 miljoen tablets is het jaar 2023 te vergelijken met het jaar 2012. In dat jaar verkochten fabrikanten 133 miljoen tablets. Volgens IDC is de krimp in verkoop voornamelijk te danken aan de economische situatie, waardoor consumenten minder geld te besteden hebben en fabrikanten de lancering van nieuwe tablets uitstellen.

Uit de cijfers van IDC blijkt ook dat Xiaomi, Lenovo en Huawei meer tablets verkochten terwijl andere fabrikanten minder tablets verkochten. Zo daalde de verkoop van Apple’s iPads met maar liefst 20 procent. Wel is Apple nog ruim de grootste leverancier van tablets, gevolgd door Samsung.

