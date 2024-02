Spotify Telt 600 Miljoen Actieve Gebruikers

Spotify heeft bekendgemaakt dat de muziekstreamingdienst nu meer dan 600 miljoen maandelijkse gebruikers telt. Dit is een stijging van 28 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Ondanks de groei noteerde Spotify wel een verlies van 75 miljoen euro.

Van de in totaal 602 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft 236 miljoen een betaalde abonnement afgesloten. Dit is ongeveer 31 miljoen abonnees meer dan een jaar geleden en ongeveer een miljoen meer dan de verwachtingen. Vooral buiten Amerika en Europa zijn meer abonnementen afgesloten dan verwacht.

Spotify noteerde een omzet van ongeveer 3,7 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan een jaar geleden. 3,2 miljard euro van deze omzet is afkomstig van Premium-abonnees. Spotify noteerde vorig kwartaal voor het eerst sinds 2021 weer winst, maar eindigde afgelopen kwartaal toch weer met een verlies van 75 miljoen euro. Volgens het bedrijf is dit verlies het gevolg van een investering van 143 miljoenen euro voor “acties om de effici├źntie te bevorderen“.

Spotify verwacht dat het aantal actieve gebruikers de komende maanden zal blijven groeien, waardoor de streamingdienst aan het einde van het volgende kwartaal 618 miljoen maandelijkse gebruikers telt. Ook verwacht Spotify dan een winst te boeken van 180 miljoen euro.

via [tweakers]